Этой ночью молодой орловец разбился насмерть в ДТП

7.4.2025 | 10:30 Новости, Происшествия

Авария случилась в Должанском районе.

Фото: ГАИ Орловской области

Подробности рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель 2006-го года рождения передвигался на «Ладе» (ВАЗ 21140). Автомобиль ехал по трассе «Урынок — Быстра — Егорьевка» (в сторону последнего населённого пункта).

В 00:20 орловец, находясь примерно на втором километре дороги, потерял управление, съехал в кювет и опрокинул автомобиль.

«Скорая помощь» доставила его в Ливенскую ЦРБ. Однако затем он скончался.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. В результате аварий погибли двое и пострадали пятеро человек.

ИА «Орелград»


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