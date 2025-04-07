Этой ночью молодой орловец разбился насмерть в ДТП

Авария случилась в Должанском районе.

Подробности рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель 2006-го года рождения передвигался на «Ладе» (ВАЗ 21140). Автомобиль ехал по трассе «Урынок — Быстра — Егорьевка» (в сторону последнего населённого пункта).

В 00:20 орловец, находясь примерно на втором километре дороги, потерял управление, съехал в кювет и опрокинул автомобиль.

«Скорая помощь» доставила его в Ливенскую ЦРБ. Однако затем он скончался.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. В результате аварий погибли двое и пострадали пятеро человек.

ИА «Орелград»