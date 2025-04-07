Этой ночью молодой орловец разбился насмерть в ДТП

Авария случилась в Должанском районе.
Подробности рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.
Водитель 2006-го года рождения передвигался на «Ладе» (ВАЗ 21140). Автомобиль ехал по трассе «Урынок — Быстра — Егорьевка» (в сторону последнего населённого пункта).
В 00:20 орловец, находясь примерно на втором километре дороги, потерял управление, съехал в кювет и опрокинул автомобиль.
«Скорая помощь» доставила его в Ливенскую ЦРБ. Однако затем он скончался.
Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. В результате аварий погибли двое и пострадали пятеро человек.
ИА «Орелград»