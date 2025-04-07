УМИЗ «отодвинули» от непередвижной торговли

Постановление об этом издал мэр города Орла Юрий Парахин.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел». Документ расширяет полномочия управления экономического развития. В частности, оно определено органом, уполномоченным на организацию и проведение аукционов на право размещения непередвижных и передвижных нестационарных торговых объектов.

Кроме того, данное управление получило право на заключение договоров на размещение непередвижных и передвижных нестационарных торговых объектов, ведение реестра таких договоров и осуществление контроля за исполнением их условий. Раньше управление экономического развития отвечало только за передвижные нестационарные торговые объекта, а за непередвижные отвечало управление муниципального имущества и землепользования.

Теперь УМИЗ, по сути, от непередвижной торговли отодвинули, сконцентрировав все полномочия в данной сфере за управлением экономического развития. Последнее также наделено полномочиями по рассмотрению предложений по внесению изменений в схемы размещения непередвижных и передвижных нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на улицах города Орла.

Это же управление будет организовывать и проводить аукционы на право размещения непередвижных и передвижных нестационарных торговых объектов на территории парков и скверов (за исключением территорий парков и скверов, находящихся в бессрочном пользовании муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры), будет рассматривать заявления и заключать договоры на право размещения нестационарных кафе, примыкающих к стационарным предприятиям общественного питания.

Оно же наделено функциями по приему заявок, оформлению и выдаче договоров на право размещения объектов праздничной торговли (так называемые договоры присоединения) при проведении культурно-массовых мероприятий. Право подписания таких договоров мэр Юрий Парахин делегировал начальнику управления экономического развития администрации города Орла.

По данным мэрии, количество непередвижных нестационарных торговых объектов на территории города Орла по состоянию на 1 января 2025 года составило 440 единиц: 271 киоск и 169 павильонов. За 2024 год число таких объектов в областной столице сократилось на 15 единиц. Фактическое количество объектов нестационарной торговой сети на территории города Орла превышает норматив минимальной обеспеченности населения, установленный правительством Орловской области, почти в 2,1 раза.

ИА «Орелград»