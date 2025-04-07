В Орле подросла готовность ФОКа на Матвеева

Однако принципиальных изменений пока нет.

Новые цифры озвучили на сегодняшнем совещании в областной администрации. Это сделал представитель прокуратуры.

Как стало известно, на данный момент фактическая готовность физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 50%. При этом «Орёлгосзаказчик» принял работ на 22% от всей суммы запланированных затрат.

Между тем, ФОК должны были сдать в ноябре 2024 года. В ответ на всё это губернатор Андрей Клычков заявил, что работа продолжается, а объект будет готов к ближайшему августу (как уже сообщалось ранее).

«Поступили витражи для административного комплекса. Идут работы по его устройству. Ждём витражи для основного спортивного комплекса», – рассказал Клычков о текущих процессах.

ИА «Орелград»