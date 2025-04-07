Клычков нашёл деньги на возрождение «Алых парусов»

7.4.2025 | 11:32 Новости, Общество

Помочь в этом собираются представители бизнеса.

Фото: allyi-parusa.ucoz.com

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании в областной администрации.

Как напомнила глава Департамента образования Орловской области Татьяна Патова, официально установлено, что семь зданий детского лагеря, расположенного в Ливенском районе, находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Ещё 11 зданий ремонтировать уже нецелесообразно. Пока что (с 2018-го года) «Паруса» не участвуют в летней оздоровительной кампании.

В свою очередь губернатор Андрей Клычков заявил, что «договаривался» с некими предпринимателями об инвестициях средств в восстановление лагеря. Точные условия таких вложений пока неизвестны. Однако Клычков уточнил, что после предполагаемого восстановления «Алые паруса» продолжат оказывать услуги детям из всех категорий.

Также губернатор поручил ответственным чиновникам подготовить необходимые документы.

ИА «Орелград»


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