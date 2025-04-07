На Орловщине от клещей обработают 500 гектаров

7.4.2025 | 11:05 Медицина, Новости

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Пока что в регионе проводятся обследования территорий, где орловцы предаются массовому отдыху. Этой работой занимаются региональный «Центр гигиены и эпидемиологии» и «Орловская дезинфекционная станция».

В то же время на укусы клещей пожаловались уже 32 человека. 11 пострадавших — дети. Однако новые случаи заболевания боррелиозом пока не регистрировались.

Приём паразитов для проведения лабораторных исследований проводится ежедневно с 9 до 18 часов. Принести клещей, снятых с человека, можно по следующим адресам:

«Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», Орёл, Карачевская, 56-А (телефоны 8 (4862) 77-07-18 и 77-07-27),

  • филиал в Ливнах на Капитана Филиппова, 52 (8 (486) 77 7-14-50),
  • филиал во Мценске на 20 июля, 2-Г (8 (486) 46 2-08-39),
  • филиал в Кромах на 30 лет Победы, 38 (8 (486) 43 2-15-98),
  • филиал в Верховье на Чапаева, 15 (8 (486) 76 2-34-96).

ИА «Орелград»


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