На Орловщине от клещей обработают 500 гектаров

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Пока что в регионе проводятся обследования территорий, где орловцы предаются массовому отдыху. Этой работой занимаются региональный «Центр гигиены и эпидемиологии» и «Орловская дезинфекционная станция».

В то же время на укусы клещей пожаловались уже 32 человека. 11 пострадавших — дети. Однако новые случаи заболевания боррелиозом пока не регистрировались.

Приём паразитов для проведения лабораторных исследований проводится ежедневно с 9 до 18 часов. Принести клещей, снятых с человека, можно по следующим адресам:

«Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», Орёл, Карачевская, 56-А (телефоны 8 (4862) 77-07-18 и 77-07-27),

филиал в Ливнах на Капитана Филиппова, 52 (8 (486) 77 7-14-50),

филиал во Мценске на 20 июля, 2-Г (8 (486) 46 2-08-39),

филиал в Кромах на 30 лет Победы, 38 (8 (486) 43 2-15-98),

филиал в Верховье на Чапаева, 15 (8 (486) 76 2-34-96).

ИА «Орелград»