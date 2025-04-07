Бассейн в Зареченском микрорайоне Орла будет двойного назначения

В одном комплексе зданий решили учить гимнастов и пловцов.

На заседании правительства Орловской области обсудили строительство спортивного объекта в Зареченском микрорайоне. Он будет двойного назначения: с одной стороны, это бассейн с тремя чашами (основной 25-метровый с 8 дорожками, разминочный и учебный для малышей), с другой – зал для художественной гимнастики.

По словам руководителя департамента физкультуры и спорта Алексея Берестова, сейчас идёт работа над корректировкой Генплана и ПЗЗ. Планируется, что в мае вопрос вынесут на рассмотрение Горсовета Орла. Задание на проектирование планируют определить в апреле. Уже посетили подобные объекты в других регионах, идет активное обсуждение параметров комплекса с федерациями гимнастики и плавания.

Было решено строить 25-метровый бассейн вместо 50-метрового из-за стоимости и ограничений земельного участка, пояснил губернатор Андрей Клычков. По мнению специалистов, этого достаточно для проведения соревнований и тренировочного процесса в регионе, подчеркнул он.

ИА “Орелград”