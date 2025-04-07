Под Орлом за долги пустили с молотка гостиницу

7.4.2025 | 6:53 Новости, Экономика

Заявки на участие в торгах принимают до 23 апреля.

Гостиница (кадастровый номер 57:11:2820202:204) имеет площадь 157,7 кв. м. Находится в  селе Черемошны на улице Молодежной, д. 2. Залогодержатель – УФНС по Тамбовской области. Начальная цена гостиницы – 3 720 246 рублей.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов судебных приставов находятся в свободном доступе, указано в ГИС «Торги».

По данным kartoteka.ru, собственник реализуемого имущества ООО «Интеграл» зарегистрировано в 2020 году в Тамбовской области. Учредитель и директор – Зураб Пухашвили.

ИА “Орелград”


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