Под Орлом за долги пустили с молотка гостиницу

Заявки на участие в торгах принимают до 23 апреля.

Гостиница (кадастровый номер 57:11:2820202:204) имеет площадь 157,7 кв. м. Находится в селе Черемошны на улице Молодежной, д. 2. Залогодержатель – УФНС по Тамбовской области. Начальная цена гостиницы – 3 720 246 рублей.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов судебных приставов находятся в свободном доступе, указано в ГИС «Торги».

По данным kartoteka.ru, собственник реализуемого имущества ООО «Интеграл» зарегистрировано в 2020 году в Тамбовской области. Учредитель и директор – Зураб Пухашвили.

ИА “Орелград”