Орловцам оплатят отработанное время в день сдачи крови

Государственная инспекция труда разъяснила важный вопрос.

В день сдачи крови работник освобождается от работы, однако с согласия работодателя он может выйти на работу. Такое разъяснение дала Государственная инспекция труда в Орловской области. В ведомстве пояснили, что в указанном случае работнику предоставляется другой день отдыха, причем за ним сохраняется его средний заработок за дни сдачи крови и предоставленные дни отдыха. Для всех случаев определения размера средней заработной платы, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления.

Напомним, ранее правительство Орловской области в обновленной редакции утвердило государственную программу развития системы здравоохранения. В ее структуру включен комплекс процессных мероприятий «Развитие службы крови». Благодаря реализации указанного структурного элемента государственной программы ожидается сохранение всех 100 процентов станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов.

Также программой предусмотрено увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 процентов в 2025 году. Планируется и увеличение числа доноров крови и ее компонентов до 15 человек на каждую 1000 жителей Орловской области к концу 2025 года. Для сравнения, по итогам 2020 года в регионе насчитывалось в среднем по 12 доноров на каждую 1000 орловцев. Рост числа доноров будут стимулировать, в том числе, за счет мер господдержки.

Напомним, депутаты Орловского облсовета на прошедшей сессии в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статью 21.1 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Его предлагается дополнить нормой о том, что донор имеет право на сдачу крови или ее компонентов безвозмездно или за плату. Определение случаев, при которых возможна сдача крови и ее компонентов за плату, а также установление размеров такой платы является прерогативой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Вместе с тем нормативными правовыми актами в настоящее время не определен порядок осуществления данной выплаты. Поэтому авторы законопроекта предложили отнести к полномочиям правительства Орловской области отнести установление порядка предоставления данной меры социальной поддержки. Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета. А в бюджете на 2025 год уже предусмотрено финансирование платы донорам за сдачу крови в размере 2,18 миллиона рублей.

ИА «Орелград»