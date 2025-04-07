В Орловской области проверяют цены на хлеб

Антимонопольщики оценят обоснованность установления цен.

В Орловской области сотрудники антимонопольной службы в марте провели анализ торговых наценок на отдельные социально значимые товары, в том числе на сливочное масло, хлеб и хлебобулочные изделия в торговых сетях. Вся собранная информация передана в ФАС России для принятия, в случае необходимости, соответствующих мер реагирования. Об этом сообщила пресс-служба Орловского УФАС. Ранее Федеральная антимонопольная служба направила в свои территориальные органы соответствующее поручение.

Кроме того, ФАС России оценила доли участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной и ржаной муки, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подверглись производственные показатели более 1500 опрошенных предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и оптовой торговлей хлебом. Проверки проводились во всех регионах страны, включая Орловскую область. Антимонопольщики оценивали показатели за 2022-2024 годы.

«В 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров. Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», – сообщили в ведомстве.

В Орловском УФАС подтвердили, что в настоящее время Управление анализирует обоснованность установления производителями, обладающими существенной долей в объеме реализации хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки, оптово-отпускных цен. Ведомство вообще ведет систематическую работу по отслеживанию ценовой ситуации, складывающейся на продовольственном рынке Орловской области.

Между тем, по данным Орелстата, в феврале 2025 года в Орловской области цены на хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 15,9 процента по сравнению с февралем 2024 года. А за январь-февраль 2025 года хлеб подорожал на 16,2 процента по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. По темпам роста цен хлеб уступает только рыбопродуктам (рост на 25,3 процента по сравнению с февралем 2024 года), сливочному маслу (24 процента), подсолнечному маслу (21,2 процента) и молоку и молочной продукции (17,5 процента).

ИА «Орелград»