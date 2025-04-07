Орловцам предложат 1000 вакансий за 1 день

Работу жителям региона готовы предложить более 70 работодателей.

Орловская область присоединится к проведению всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Акция пройдет 18 апреля. По данным областного управления труда, в этот день в регионе будут работать несколько крупных площадок. Ожидается, что свыше 1000 вакансий орловцам предложат около 70 ведущих работодателей региона. Так, ожидается, что участие в ярмарке примут такие компании, как ООО «ОСПАЗ», ОАО «Мценский литейный завод», АО «ГМС Ливгидромаш», ООО «Керама Марацци», ООО «НПО Аврора», ООО «КЗ «Эксперт-кабель», филиал ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго», ООО «Торговый дом «Посольство вкусной еды», ЗАО «Счетприбор» и др.

«На площадках региональной ярмарки карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и помочь в планировании карьеры, – сообщают областные власти. – В рамках мероприятия, помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей территориальных центров занятости, также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом».

Подобные ярмарки проводятся с 2023 года, и их формат постепенно расширяется. Новшеством этого года станет «Фестиваль профессий» – профориентационное мероприятие, в рамках которого посетители ярмарки узнают о наиболее востребованных на региональном рынке труда профессиях. Для этого организаторы ярмарки пригласили экспертов, которые дадут необходимые консультации. Кстати, эксперты готовы пообщаться с выпускниками и студентами и подсказать им, какую лучше выбрать профессию.

По данным Орелстата, в феврале 2025 года в Орловской области нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 10 человек. Статус безработного в феврале получили 236 человек, что на 28,3 процента меньше, чем в феврале 2024 года. Трудоустроено за указанный месяц 144 человека, что на 2,9 процента больше численности трудоустроенных безработных годом ранее.

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ИА «Орелград»