Ряды бойцов СВО пополнит представитель орловской «золотой молодежи»

7.4.2025 | 9:27 Новости, СВО

Сын спикера Орловского облсовета подписал контракт с Министерством обороны.

https://vk.com/brigada_katukova

О двух дружинниках, сделавших решительный шаг, рассказали в группе «Бригады Катукова». В учебном центре одного из соединений Министерства Обороны проходят подготовку Дмитрий Музалевский и Михаил Байбаков. Мужчины подписали контракт.

«Кто не знают Диму лично, могут сказать, что он из “орловской золотой молодёжи”, ведь его папа –  Председатель Орловского областного Совета Народных депутатов Леонид Семёнович Музалевский. Но нет. Отец его воспитал, как настоящего мужчину,  как человека, который может брать ответственность не только за себя, но и за свою семью, за свою страну», – прокомментировали в «Бригаде Катукова».

Михаил Байбаков руководит Орловской научной медицинской библиотекой. С начала СВО помогал в своей профессиональной сфере:  искал лучшие пособия по тактической медицине, покупал и направлял в войска. Несмотря на то, что не служил в армии, сейчас принял решение защищать Отечество.

Ранее на СВО отправились еще два депутата Орловского облсовета. Андрей Фролов  подписал контракт в ноябре 2024 года. В январе 2025 года стало известно об аналогичном решении Максима Лагутина.

ИА “Орелград”


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