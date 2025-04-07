Орловчанка заключила с иностранцем фиктивный брак

7.4.2025 | 17:00 Новости, Общество

Однако её вывели на чистую воду.

Фото: ИА “Орелград”

Нарушение отследила Мценская межрайонная прокуратура.

Как установило ведомство, орловчанка вступила в брак с гражданином Узбекистана. Однако женщина не имела реального желания создать семью.

Молодожёны не поддерживали супружеские отношения, не жили вместе и не вели совместное хозяйство. В итоге прокуратура посчитала их союз нарушением миграционного законодательства и опротестовала его через суд.

Иск удовлетворили. Брак признали недействительным. Однако пока судебное решение ещё не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»


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