Орловчанка заключила с иностранцем фиктивный брак

Однако её вывели на чистую воду.

Нарушение отследила Мценская межрайонная прокуратура.

Как установило ведомство, орловчанка вступила в брак с гражданином Узбекистана. Однако женщина не имела реального желания создать семью.

Молодожёны не поддерживали супружеские отношения, не жили вместе и не вели совместное хозяйство. В итоге прокуратура посчитала их союз нарушением миграционного законодательства и опротестовала его через суд.

Иск удовлетворили. Брак признали недействительным. Однако пока судебное решение ещё не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»