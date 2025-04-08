На орловские дороги за миллиард выйдет новичок

Пул привычных подрядчиков потеснила компания из Воронежа.

Опубликованы результаты открытого конкурса на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Должанском, Колпнянском, Ливенском, Новодеревеньковском, Сосковском, Кромском районах и Орловском муниципальном округе. Победителем признано АО «Дороги Черноземья». Цена подписанного 3 апреля контракта – 1 108 293 604 рубля. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 18 ноября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

На процедуру отбора подрядчика было подано две жалобы от ООО «Дорстрой» и ООО «Газ Ресурс». Последняя частично признана обоснованной. ФАС выдано предписание о корректировке условий исполнения контракта. Однако на итог конкурса все это не повлияло.

По данным kartoteka.ru, АО «Дороги Черноземья» зарегистрировано в 2009 году. Компания являлась исполнителем 57 госконтрактов. Чистая прибыль в 2023 году – 42 млн рублей. Среднесписочная численность работников – 412. С 2022 года директором является Александр Слюсарь. Учредителей общества трое, однако ФНС России ограничила доступ к информации о них. (Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

ИА “Орелград”