Орловцы стали реже писать мэру Парахину

Количество обращений к мэру по сравнению с прошлым годом снизилось примерно на четверть.

В первом квартале 2025 года на имя мэра Юрия Парахина и его заместителей от граждан поступило 1427 письменных обращений, в которых было озвучено 1888 вопросов. Об этом сообщила администрация областного центра. Отметим, что орловцы стали реже писать градоначальнику – в первом квартале 2024 года они направили в мэрию 1805 писем. Кроме того, с 59 до 24 сократилось количество запросов и обращений, поступивших в мэрию от депутатов городского и областного Советов народных депутатов, а вот число запросов и обращений из администрации Орловской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло с 38 до 81.

«Наибольшее количество вопросов, с которыми обращались горожане, относятся к сфере экономики – 1021, – следует из информации администрации города Орла. – Большая часть из них – это вопросы охраны окружающей среды (589), архитектуры и градостроительства (327), ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (77), отлова бездомных животных (28). По вопросам жилищно-коммунальной сферы в первом квартале 2025 года поступило 248 обращение. Среди них: 223 обращения по вопросам коммунального хозяйства, 25 – обеспечение граждан жильем».

Кроме того, 490 письменных обращений содержали вопросы, касающиеся социальной сферы, причем 233 из них касались семейных вопросов. Проблемы общественно-политической жизни города Орла поднимались в 81 письменном обращении, а 48 граждан обратились к мэру с вопросами соблюдения законности, и большая часть таких вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка. В разрезе структурных подразделений мэрии лидером стало управление градостроительства, которое в первом квартале 2025 года поработало с 362 письменными обращениями.

Далее идут управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства – 245, управление жилищно-коммунального хозяйства – 203, управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства – 164, управление муниципального имущества и землепользования – 160, территориальные управления администрации города Орла – 157. «Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки», – заверили в мэрии.

ИА «Орелград»