Орловщина нарастила торговлю кормами для животных

7.4.2025 | 14:20 Новости, Экономика

Отгрузка в другие регионы выросла на 35%.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской области

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской области.

В первом квартале этого года специалисты досмотрели около 8 тысяч тонн кормов для животных. Продукция перевозилась из Орловской области в другие регионы.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, объём таких грузов увеличился на 35%. В частности, отгружено около 4 тысяч тонн рапсового и соевого шротов (в Белгородскую, Калужскую, Рязанскую и Челябинскую области), а также 2,9 тысячи тонн свекловичного жома (в Краснодарский край).

При досмотре грузов инспекторы не выявили нарушений технических регламентов и ветеринарного законодательства», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования