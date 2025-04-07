Орловщина нарастила торговлю кормами для животных

Отгрузка в другие регионы выросла на 35%.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской области.

В первом квартале этого года специалисты досмотрели около 8 тысяч тонн кормов для животных. Продукция перевозилась из Орловской области в другие регионы.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, объём таких грузов увеличился на 35%. В частности, отгружено около 4 тысяч тонн рапсового и соевого шротов (в Белгородскую, Калужскую, Рязанскую и Челябинскую области), а также 2,9 тысячи тонн свекловичного жома (в Краснодарский край).

При досмотре грузов инспекторы не выявили нарушений технических регламентов и ветеринарного законодательства», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»