В Орле все «питерцы» из первой партии вышли на линию

7.4.2025 | 13:40 Новости, Транспорт

«ТТП» пустило в дело последний троллейбус, привезённый из Петербурга этим летом.

Фото: vk.com/trans57

Об этом сообщается в паблике «Транспорт 57 | Транспорт Орла и Орловской области» «ВКонтакте».

Известно, что троллейбус работает на маршруте №1 («Автовокзал – Санаторий «Лесной»»). Дебютный рейс состоялся 1 апреля. Бортовой номер троллейбуса – 1169.

Как и другие «питерцы», троллейбус является низкопольным — ступени на входе-выходе отсутствуют полностью. Вагон вмещает 86 пассажиров.

Напомним, что данная партия (из пяти машин) прибыла в Орёл в августе минувшего года. Троллейбусы планировалось пустить в дело ещё к 1 сентября. Однако процесс затянулся.

При этом в феврале этого года на «ТТП» Орла доставили ещё 15 троллейбусов, бывших в употреблении. Это уже вторая партия из Петербурга.

ИА «Орелград»


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