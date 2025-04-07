Орловские ветераны ВОВ получат по 80 тысяч

Выплаты начнутся в текущем месяце.

Об этом сообщили в Отделении Социального фонда по Орловской области. Дополнительную поддержку окажут в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. В этом году исполнится 80 лет тем событиям.

По 80 тысяч орловские участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также те, кто отмечен знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда». Кроме того, выплата полагается бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Кроме того, по 55 тысяч получат бывшие совершеннолетние узники фашизма, а также труженики тыла.

Выплаты начнутся в апреле и завершатся до дня Победы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Обращаться с заявлениями для получения выплат орловцам не нужно.

ИА «Орелград»