Орловским бизнесменам станет проще получать микрозаймы

7.4.2025 | 12:01 Новости, Экономика

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Фото: ИА «Орелград»

В данный момент региональный Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности занимается оптимизацией процессов в Центре «Мой бизнес». «Перестройка» проводится в рамках проекта «Эффективный регион».

В связи с этим региональный Фонд микрофинансирования упростил процедуру получения микрозаймов. Теперь подать такую заявку и получить её одобрение можно будет дистанционно. «Потребуется только один визит в офис для подписания договора», – уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что изменения стимулируют рост количества обращений, которые поступают через цифровую платформу малого и среднего бизнеса.

Также Фонд поддержки предпринимательства планирует сократить процедуру вступления в территориальные кластеры и получения соответствующей господдержки. Сейчас на это уходит до семи рабочих дней.

ИА «Орелград»


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