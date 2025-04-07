Орловским бизнесменам станет проще получать микрозаймы

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

В данный момент региональный Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности занимается оптимизацией процессов в Центре «Мой бизнес». «Перестройка» проводится в рамках проекта «Эффективный регион».

В связи с этим региональный Фонд микрофинансирования упростил процедуру получения микрозаймов. Теперь подать такую заявку и получить её одобрение можно будет дистанционно. «Потребуется только один визит в офис для подписания договора», – уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что изменения стимулируют рост количества обращений, которые поступают через цифровую платформу малого и среднего бизнеса.

Также Фонд поддержки предпринимательства планирует сократить процедуру вступления в территориальные кластеры и получения соответствующей господдержки. Сейчас на это уходит до семи рабочих дней.

ИА «Орелград»