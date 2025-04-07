В Орловской области задержан сторонник украинских террористов

7.4.2025 | 12:20 Важное, Закон и порядок, Новости

Его доставили в Москву.

Задержание подозреваемого. Фото: Управление ФСБ по Орловской области

Дело в том, что мужчина зарегистрирован в нашем регионе, однако совершал свои преступления (по крайней мере, часть из них), находясь в столице. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области. Операция проводилась вместе со столичным управлением спецслужбы.

Известно, что это молодой человек — 2002-го года рождения. Ему вменяют статьи УК 205 и 280 — оправдание и пропаганду терроризма и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Установлено, что орловец разместил в интернете публикации, которые призывали российских военнослужащих переходить на сторону противника, а также сотрудничать с ВСУ, передавая врагу ценную информацию. Также, именно в период проживания в Москве, он, являясь администратором телеграм-канала, разместил в нём несколько видеороликов, которые пропагандировали терроризм и оправдывали лиц, причастных к такой деятельности (причём речь шла именно о России).

Известно, что до суда орловец будет находиться в СИЗО.

ИА «Орелград»


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