Право изучать и добыть орловские пески получило ООО «СК «Дороги»

Однако аукцион признан несостоявшимся.

Геологическое изучение, разведка и добыча песков строительных предполагается в Кромском районе. Участок, выставленный на торги, находится в 500 метрах восточнее от деревни Шумаково и в 100 метрах южнее села Кривчиково на правом берегу реки Оки. (До Кром около 7 км, до Орла – 30 км).

На участие в электронном аукционе была подана единственная заявка. В связи с этим он признан несостоявшимся. Безальтернативным победителем стало ООО «СК «Дороги». Компания должна оплатить разовый взнос за пользование недрами 605 366,30 рубля. Эта сумма включает стартовый размер платежа с добавлением одного шага аукциона. Срок пользования участком недр составляет 25 лет.

«Площадь лицензионного участка в контуре геологического и горного отвода в предварительных границах составляет 49,5 га. Горный отвод в уточненных границах будет оформлен в установленном порядке после подготовки, согласования и утверждения технического проекта разработки. Прогнозные ресурсы в объеме 2376 тыс. м³ по категории Р не апробированы, на государственном и территориальном балансе запасы полезных ископаемых не числятся», – указано в документации, опубликованной в ГИС «Торги».

Участок недр ориентировочно расположен в границах земельных участков с кадастровым номером 57:09:0000000:1594, 57:09:0000000:1615. Вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования. Правообладатель участков – ООО «СК «ДОРОГИ» (ИНН 5752200693).

По данным kartoteka.ru, ООО «СК «ДОРОГИ» зарегистрировано в Орле в 2013 году. Генеральный директор – Вячеслав Бородкин, учредитель с 2018 года Александр Скобелев. Чистая прибыль в 2023 году– минус 0,3 млн рублей. Численность персонала – до 15.

ИА “Орелград”