В Орле завершили фрезеровку дороги к «Светлой жизни»

На объекте работают около 50 человек.

На данный момент полностью завершены фрезеровочные работы. Об этом сообщает «Первый областной».

Сейчас подрядчик укладывает первый (выравнивающий) слой асфальта. Все работы нужно будет завершить до 1 июня, когда начнётся купальный сезон.

Обустройство дороги обойдётся примерно в 40 миллионов рублей. Задание выполняет ООО «Газресурс». Также помощь в подготовке территории к проведению работ оказала муниципальная «Спецавтобаза».

Помимо основного задания здесь планируется установить новый остановочный павильон и несколько контейнерных площадок, а также заменить 15 уличных светильников.

ИА «Орелград»