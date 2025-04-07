В Орле завершили фрезеровку дороги к «Светлой жизни»

7.4.2025 | 13:25 ЖКХ, Новости

На объекте работают около 50 человек.

Фото: obl1.ru

На данный момент полностью завершены фрезеровочные работы. Об этом сообщает «Первый областной».

Сейчас подрядчик укладывает первый (выравнивающий) слой асфальта. Все работы нужно будет завершить до 1 июня, когда начнётся купальный сезон.

Обустройство дороги обойдётся примерно в 40 миллионов рублей. Задание выполняет ООО «Газресурс». Также помощь в подготовке территории к проведению работ оказала муниципальная «Спецавтобаза».

Помимо основного задания здесь планируется установить новый остановочный павильон и несколько контейнерных площадок, а также заменить 15 уличных светильников.

ИА «Орелград»


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