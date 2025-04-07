Арбитраж ввёл наблюдение в отношении «Ирмаст-Холдинга»

7.4.2025 | 13:15 Новости, Транспорт

Компания занимается реконструкцией орловского аэропорта.

Фото: www.mk-orel.ru/ Михаил Вдовин

Решение о введении наблюдения ввёл Арбитражный суд города Москвы. Однако мотивировочная часть решения пока не опубликована, сообщает «Коммерсант».

Иск о банкротстве компании подало ООО ДРСУ «Сэттэ» (из Якутии). Его приняли к производству в феврале этого года.

Напомним, что в последнее время дела у «Ирмаст-Холдинга» пошли не очень хорошо, хотя изначально реконструкция аэропорта продвигалась достаточно успешно. Однако работы не удалось сдать в положенный срок. Тем не менее, пока что генподрядчик ответственного заказа уверяет, что сможет выполнить обещанное.

С компании взыскали неустойку и банковскую гарантию на общую сумму около 50 миллионов рублей. Также в отношении «Ирмаст-Холдинга» возбуждены два уголовных дела — одно о о мошенничестве в особо крупном размере, другое о невыплате заработной платы.

ИА «Орелград»


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