Арбитраж ввёл наблюдение в отношении «Ирмаст-Холдинга»

Компания занимается реконструкцией орловского аэропорта.

Решение о введении наблюдения ввёл Арбитражный суд города Москвы. Однако мотивировочная часть решения пока не опубликована, сообщает «Коммерсант».

Иск о банкротстве компании подало ООО ДРСУ «Сэттэ» (из Якутии). Его приняли к производству в феврале этого года.

Напомним, что в последнее время дела у «Ирмаст-Холдинга» пошли не очень хорошо, хотя изначально реконструкция аэропорта продвигалась достаточно успешно. Однако работы не удалось сдать в положенный срок. Тем не менее, пока что генподрядчик ответственного заказа уверяет, что сможет выполнить обещанное.

С компании взыскали неустойку и банковскую гарантию на общую сумму около 50 миллионов рублей. Также в отношении «Ирмаст-Холдинга» возбуждены два уголовных дела — одно о о мошенничестве в особо крупном размере, другое о невыплате заработной платы.

ИА «Орелград»