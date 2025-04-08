«Газ Ресурс» сделал большую скидку на ремонт орловских дорог

Компания «скинула» почти 100 миллионов.

Подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Залегощенском и Мценском районах искали с помощью открытого конкурса. На отбор было подано четыре заявки. ООО «Газ Ресурс» запросило за свою работу 168,967 млн рублей, что ниже начальной цены контракта на 108 млн рублей. Компания с самым выгодным предложением стала победителем конкурса. Контракт с КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключен 3 апреля. Предусмотрен аванс в размере 47%.

«Газ Ресурс» будет ремонтировать автомобильную дорогу общего пользования регионального значения «Орел – Ефремов» в Залегощенском районе на участке 32+190 – км 42+000 км, а также автодорогу общего пользования межмуниципального значения «Корсаково – Войново – Жилино» – Верхнее Алябьево в Мценском районе на участке 3+000 – км 6+720 км. Срок исполнения – 1 октября 2025 года. Гарантия качества на земляное полотно, дорожную одежду и водопропускные трубы – шесть лет, верхний слой покрытия – восемь лет, укрепление обочин и щебеночное покрытие – два года, разметку термопластиком – год.

ИА “Орелград”