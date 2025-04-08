Около 500 простых орловцев попросили налоговые льготы

Право на такую преференцию имеют многие категории граждан.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в январе-феврале 2025 года жители региона подали 540 заявлений на предоставление льгот по имущественным налогам физических лиц. Речь идет о тех гражданах, сведения о которых не поступают в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия. Например, о тех, кому льготы положены в соответствии с муниципальными правовыми актами. Остальным льготы начисляют в проактивном, беззаявительном порядке.

«Он установлен в отношении основных льготных категорий граждан, в том числе для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, ветеранов боевых действий, труда, лиц, пострадавших в техногенных катастрофах», – уточнили в пресс-службу Управления ФНС.

Те, кому все-таки требуется подать заявление, могут представить его в любой налоговый орган при личном визите, а также через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или отделение МФЦ, по почте заказным письмом. Узнать о праве на льготы можно с помощью сервиса ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». «Законодательно срок подачи заявления на льготу не ограничен, однако Управление ФНС России по Орловской области рекомендует физическим лицам представить все необходимые документы в налоговые органы до начала массового расчета налогов, в течение первых четырех месяцев года», – добавили в ведомстве.

Ранее УФНС сообщало, что к 1 февраля года орловцы подали налоговикам более шести тысяч деклараций для оформления налоговых вычетов, что на 22,6 процента превысило показатель прошлого года. Непосредственно в налоговые органы региона поступило 4,6 тысячи документов по имущественным вычетам на общую сумму 1,8 миллиарда рублей, или на 30,5 процента больше, чем годом ранее. В упрощенном порядке был предоставлен 171 имущественный налоговый вычет, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, что с 2025 года у орловцев появилась возможность получения в упрощенном порядке не только имущественного и инвестиционного, но и социальных вычетов. Оформить подобным образом можно вычеты на оплату обучения, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, страховых и пенсионных взносов. Для этого нужно только подписать предзаполненное заявление, сформированное в личном кабинете налогоплательщика, и направить его в налоговый орган.

ИА «Орелград»