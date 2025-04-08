На проекты здравоохранения выделят дополнительные деньги

Бороться будут с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гепатитом C.

По информации производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, правительство Орловской области увеличило объем финансирования государственной программы развития отрасли здравоохранения с 120,468 миллиарда рублей до 131,916 миллиарда рублей. В структуру программы на 2025-2030 годы включены новые региональные проекты: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и «Борьба с сахарным диабетом».

Также ее пополнили региональные проекты «Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания», «Здоровье для каждого», «Медицинские кадры» и «Охрана материнства и детства. К целям и задачам государственной программы дополнительно отнесены улучшение диагностики и лечения пациентов с гепатитом C снижение потребления алкогольной и табакосодержащей продукции, отмечают аналитики.

Государственная программа «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» предусматривает систему мероприятий, направленных на снижение смертности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение качества и доступности медицинской помощи. В структуре общей заболеваемости в регионе ведущие места в последние годы занимают болезни органов дыхания, системы кровообращения, костно-мышечной и соединительной ткани, мочеполовой системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, эндокринной системы, органов пищеварения, болезни кожи, нервной системы и новообразования.

Из паспорта программы следует, что материально-техническая база медицинских учреждений Орловской области, равно как и информатизация системы оказания медицинской помощи требуют дополнительных финансовых вложений – прежде всего, для формирования единого подхода к реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполнения федеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения. Внедрение новых диагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранения требует инвестиций, которые должны быть направлены на ключевые приоритетные направления медицинской отрасли.

«Это позволит получить максимальный эффект в области улучшения состояния здоровья граждан», – подчеркивают авторы программы. Кстати, она предусматривает повышение ожидаемой продолжительности жизни орловцев до 76,2 года к 2029 году, удовлетворенность местного населения доступностью медицинской помощи – до 49 процентов к 2029 году. Еще одной целью является цифровая трансформация вплоть до достижения «цифровой зрелости» системы здравоохранения.

В качестве одного из главных способов эффективного решения целей и задач государственной программы предусмотрено мотивирование жителей Орловской области к ведению здорового образа жизни. Решать эту задачу власти собираются путем проведения информационно-коммуникационной кампании, а также «вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья».

ИА «Орелград»