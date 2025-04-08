Губернатору предложили публиковать данные о налоговых льготах

Целый ряд предложений высказала Контрольно-счетная палата.

Контрольно-счетная палата Орловской области предложила внести изменения в «Порядок оценки налоговых расходов Орловской области»: установить пороговые значения уровня востребованности плательщиками предоставленных льгот, а также ввести норму об обязательной публикации результатов оценки эффективности налоговых расходов в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Как сообщили в КСП, рекомендации о необходимости актуализации «Порядка оценки налоговых расходов Орловской области» уже направлены главе региона. В настоящий момент они находятся на рассмотрении. Кроме того, аудиторы предложили внести изменения в Закон № 319-ОЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области». В частности, предлагается установить поправками требования отражать в материалах к законопроектам сведения о целях введения налоговых льгот и показателях социально-экономического развития, достижению которых должна способствовать каждая конкретная льгота.

Также, считают в КСП, в сопроводительных пояснениях к законопроектам о введении налоговых преференция следует указывать критерии эффективности льгот и характеристики влияния каждой предлагаемой льготы на достижение целей и задач государственных программ Орловской области, если, конечно, такое влияние ожидается.

«Это позволит достоверно проводить оценку эффективности налоговых расходов Орловской области, ускорит оперативность и своевременность принятия решения о продлении, модификации или отмене льготы либо о корректировке мер предоставляемой государственной поддержки», – считают в КСП. Речь, прежде всего, идет о региональном законе о налоге на имущество организаций. Напомним, ежегодно депутаты Орловского облсовета устанавливают налоговые преференции для ряда отраслей по указанному налогу.

Снижение налоговых ставок приводит к тому, что областной бюджет недосчитывается довольно крупных сумм. Однако, как показывал все предыдущие годы анализ эффективности льгот, в конечном итоге бюджет получает гораздо больше средств за создания предприятиями-льготниками новых рабочих мест. Стоит отметить, что одним из условий предоставлений преференция является направление льготников освободившихся средств на развитие и модернизацию своего производства.

Тем самым государство в лице властей Орловкой области помогает крупному бизнесу инвестировать солидные средства в развитие производства, что приносит в бюджет дополнительные доходы. Последние перекрывают так называемые выпадающие доходы. Однако, по мнению КСП, нормативную базу в этом направлении надо совершенствовать.

ИА «Орелград»