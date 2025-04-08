Орловских аграриев предупредили о заморозках

Они продлятся несколько дней.

Предупреждение обнародовал Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центральночернозёмное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Прогноз опубликован в соцсетях. В частности, он появился в официальной группе Кромского района «Вконтакте».

Однако предупреждение относится ко всей области. По мнению синоптиков, с сегодняшнего дня до 10 апреля включительно в нашем регионе ожидается «опасное агрометеорологическое явление». Прогнозируется, что по утрам и вечерам температура воздуха может опускаться до минус шести градусов.

В то же время, например, «Гисметео» в указанные числа обещает жителям Орла только до минус одного (в ночное и утреннее время). Дневные температуры прогнозируются на несколько градусов повыше.

Напомним, что ушедшая зима на Орловщине, напротив, оказалась неожиданно тёплой.

ИА «Орелград»