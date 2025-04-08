Заповеди здоровья от Малахова и Мясникова представили в Орле

Выставка под таким названием приурочена к Всемирному дню здоровья.

В отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась книжная выставка «Заповеди здоровья». Это уже второе тематическое мероприятие, организованное библиотекой в честь Всемирного дня здоровья. На выставке представлены книги на указанную тему, в том числе книги известных телеведущих и популяризаторов здорового образа жизни Геннадия Малахова «Здоровье ума и сознания» и Александра Мясникова. Представлены в составе экспозиции и издания других авторов.

«Как жить, не болея, как достичь высокой трудоспособности и активного долголетия? Как избавиться от уже имеющихся заболеваний, как правильно относиться к своему организму и поддерживать его в тонусе?, – задаются такими вопросами в «Бунинке». – Ответы на многие из этих вопросов вы можете получить на нашей выставке. Здесь представлена литература, раскрывающая основные компоненты здорового образа жизни, законы правильного питания, правила очищения организма, способы восстановления организма при различных заболеваниях и схемы формирования привычек здорового образа жизни».

Авторы рассказывают о пользе лечебного массажа, русской бани и закаливания, голодания и правильного питания. Необходимые знания можно почерпнуть из таких изданий, представленных на выставке, как «Три кита здоровья», «Выбираем здоровье», «Здоровое питание лечит», «Группы крови: индивидуальная программа жизни», «Практическая энциклопедия здоровья» и др. Они расскажут не только о важности здорового образа жизни, но и о новинках в сфере науки и медицины, к том числе в сфере омоложения организма.

Тем временем областные власти запустили реализацию в Орловской области комплекса процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» В его рамках планируется ежегодное проведение информационно-просветительской кампании, направленной на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения региона. Решать поставленные в рамках этого проекта будут до 2029 включительно.

В частности, запланировано увеличение доли жителей Орловской области, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза». Власти региона обещают изучить и помочь с внедрением на других предприятиях лучших практик корпоративных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний. В каждом муниципальном образовании должны быть не только разработаны, но и реализованы собственные программы по укреплению здоровья. Предусматривает проект оснащение и работу центра здоровья Орловской области.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»