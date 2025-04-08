Из Орловщины и России выдворят 14 иностранцев

В полиции подвели итоги специального мероприятия.

Операция называлась «Иностранец». Она проводилась в марте этого года. В её рамках полицейские уделили особое внимание возможным нарушениям миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, работа дала свои плоды. В общей сложности, удалось выявить 184 правонарушения, в том числе, 32, связанных именно с незаконной трудовой деятельностью граждан других государств.

В отношении 14 иностранцев, находившихся в стране и регионе незаконно, приняты решения о принудительном выдворении. Также полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел по семи фактам фиктивной постановки гостей из других государств на миграционный учёт.

В общей сложности, нарушителей, выявленных по итогам мероприятия, оштрафовали на общую сумму около 1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»