Ответственного орловского чиновника заподозрили во взятке

8.4.2025 | 16:19 Важное, Криминал, Новости

Мужчина руководит отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации Дмитровского района.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Сейчас он находится под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки с вымогательством». Основанием стали оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, преступление произошло в период с августа по ноябрь минувшего года. По текущей версии, чиновник получил от гендиректора одной из организаций Орла 30 тысяч рублей.

Это стало платой за незаконные действия — в обмен на данное «вознаграждение» чиновник отказался от планов по расторжению договоров земельной аренды (заключённых на льготных условиях).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования