Ответственного орловского чиновника заподозрили во взятке

Мужчина руководит отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации Дмитровского района.

Сейчас он находится под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки с вымогательством». Основанием стали оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, преступление произошло в период с августа по ноябрь минувшего года. По текущей версии, чиновник получил от гендиректора одной из организаций Орла 30 тысяч рублей.

Это стало платой за незаконные действия — в обмен на данное «вознаграждение» чиновник отказался от планов по расторжению договоров земельной аренды (заключённых на льготных условиях).

ИА «Орелград»