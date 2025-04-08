На Орловщине увековечили репрессированных священников

Памятные доски установили в Кромах.

Они размещены на здании местного Никольского храма. Мемориальные объекты напоминают о восьми священниках, попавших под репрессии. Все они были расстреляны в 1937 году, а впоследствии реабилитированы.

Священники являлись орловскими уроженцами и служили в храмах Кромского района. О событии рассказал глава муниципального образования Андрей Усиков.

Также в рамках открытия досок состоялись выступление певицы Натальи Куприяновой и небольшая церемония. Её участники выпустили в небо белых голубей.

«Это напомнило всем нам, что даже в самые тёмные времена свет веры и любви не угасает», – подчеркнул глава района.

ИА «Орелград»