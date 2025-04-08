Орловским ветеранам ВОВ доплатят ещё по 50 тысяч

8.4.2025 | 12:01 Новости, Общество

Такую лепту решила внести областная администрация.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Напомним, ранее стало известно о федеральной выплате в 80 тысяч рублей — к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал на последнем стриме в социальных сетях губернатор Андрей Клычков, региональный бюджет добавит к этим выплатам ещё 50 тысяч. Помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя.

Кроме того, по пять тысяч получат вдовы ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники немецких концлагерей, труженики тыла, а также лица, входящие в категорию «дети войны».

Эти выплаты, как и федеральные, будут осуществляться в беззаявительном порядке.

ИА «Орелград»


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