Орловским ветеранам ВОВ доплатят ещё по 50 тысяч

Такую лепту решила внести областная администрация.
Напомним, ранее стало известно о федеральной выплате в 80 тысяч рублей — к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Как рассказал на последнем стриме в социальных сетях губернатор Андрей Клычков, региональный бюджет добавит к этим выплатам ещё 50 тысяч. Помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие жители блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя.
Кроме того, по пять тысяч получат вдовы ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники немецких концлагерей, труженики тыла, а также лица, входящие в категорию «дети войны».
Эти выплаты, как и федеральные, будут осуществляться в беззаявительном порядке.
ИА «Орелград»