В Орловском округе на один коттеджный поселок будет больше

Размещение нового планируется за Знаменкой, у “Оазиса”.

Приказ о подготовке документации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 57:10:0000000:3322 принят в середине марта. Опубликован на Портале Орловской области в начале апреля.

Обращение о подготовке проектов планировки и межевания поступило от Никонишина Сергея Валерьевича. На указанном участке планируется размещение коттеджного поселка.

В документе указано, что заинтересованные физические и юридические лица могут направить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 527, контактный телефон +7 (4862) 59-82-66, в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Судя по кадастровой карте, участок имеет площадь 185 тыс. кв. м. Относится к землям сельскохозяйственного назначения. Граничит с рекой Окой. По соседству участки для индивидуального жилищного строительства поселка Знаменка, земли для ведения личного подсобного хозяйства поселения Сабуровское.

ИА “Орелград”