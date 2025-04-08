«Судбищенская битва» возводится без отставаний

О ходе строительства отчитались областные власти.

По сообщению пресс-службы губернатора, работы по строительству мемориального комплекса «Судбищенская битва» ведутся в соответствии с графиком. На данный момент сотрудники «Уваровской ПМК-22», компании-подрядчика, почти завершили и демонтаж старой плитки и трех лестниц, которые ведут к стеле «400 лет городу Орлу». Установлен металлический каркас для видовой площадки и моста от стелы к Детскому парку.

«Залиты бетонные основания для будущих новых лестниц, археологического окна и сцены, – сообщают областные власти. – На объекте ежедневно работают 40 человек, включая инженерно-технических работников и механизаторов, и семь единиц техники. Площадь мемориального комплекса составит порядка 5,5 гектаров».

Тем временем, в Орле полным ходом идет подготовка к проведению знаковому мероприятию: 6 и 7 июня 2025 года в городе пройдет уже вторая по счету Всероссийская научно-практическая конференция «Борьба России за выход к южному геополитическому рубежу в XVI–XVIII вв.: проблемы музеефикации и мемориализации военной истории России». Она посвящена 470-летию Судбищенской битвы. В прошлом году областной центр впервые принял событие такого масштаба. Участники конференции тогда посвятили немало внимания Судбищенской битве, произошедшей в 1555 году на территории нынешней Орловской области.

Орловский краеведческий музей, один из организаторов конференции, ранее сообщил, что для участия в форуме приглашаются представители российского научного сообщества, преподаватели и студенты высших учебных заведений, научные сотрудники музеев, археологи, члены клубов военно-исторической реконструкции и поисковых отрядов, представители детских военно-патриотических клубов, а также историки, искусствоведы и краеведы.

Основная цель конференции: интеграция результатов теоретической и практической научной деятельности в области изучения актуальных проблем военной истории. В ее рамках пройдет обмен научной и научно-методической информацией и практическим опытом в сфере музеефикации и мемориализации памятников военно-исторического прошлого России. Организаторы ставят задачу формирования у молодежи конструктивной гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовности к активному проявлению их в различных сферах жизни общества.

Конференция пройдет на базе Орловского краеведческого музея, формат ее проведения будет смешанным. В рамках тематических направлений планируется провести секции для студентов. Основные направления работы конференции уже известны: «Россия в геополитической системе XVI–XVIII вв.»; «Россия и Крымское ханство в XVI–XVIII вв.»; «Русско-турецкие войны XVII–XVIII вв.»; «Эволюция военного дела в XVI–XVIII вв.»; «Формирование этнокультурной специфики южнорусского порубежья в XVI–XVIII вв.: казачество, однодворцы» и пр.

Кроме того, участники конференции обсудят вопросы военно-исторической тематики в музейных пространствах, значение засечных линий юга России как объектов музеефикации, взглянут на фестивали исторической реконструкции как на способ мемориализации военной истории, обсудят проблемы и перспективы военной археологии позднего средневековья и раннего нового времени. По итогам работы конференции планируется издание сборника научных трудов с присвоением международного книжного номера и обязательной рассылкой по ведущим библиотекам и вузам России.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»