Суд отказался узаконить здание на месте планируемой школы

Решение по делу вынес Арбитражный суд Орловской области.

ООО «Индра» обратилось с исковым заявлением о признании права собственности на административное здание. Созданное в результате самовольной постройки оно расположено в Орле по адресу: п. Кирпичного завода, д. 3. Покупалось площадью боколо 500 «квадратов», фактически же оказалось втрое больше. Имущество реализовывалось на банкротных торгах. Предыдущий владелец умер. ООО «Индра» заявило, что никакие работы по строительству и (или) реконструкции не проводило. Компания попыталась ввести здание в эксплуатацию. Однако управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области отказало. ООО «Индра» обратилось в суд.

В пункте 3 статьи 222 Гражданского кодекса РФ указано, что право собственности на самовольную постройку может быть признано, если на день обращения в суд здание соответствует установленным требованиям. Это здание частично находится в красных линиях (КЛ утверждены документацией по планировке территории в мае 2013 года). На месте, где располагается реконструированное здание, предусмотрено размещение школы.

«Кроме того, необходимо отметить, что истцу при приобретении здания не могло не быть известно о том, что оно имеет юридическую площадь 475,1 кв. м, а фактическая площадь гораздо больше юридической, следовательно, здание является самовольно реконструированным. Вместе с тем, истец, несмотря на указанное обстоятельство принял на себя правомочия собственника здания, в том числе с учетом проведенной неузаконенной реконструкции и соответственно допущенных при этом нарушений градостроительных норм и правил», – указано в решении суда.

Создание и сохранение самовольной постройки нарушает права и законные интересы администрации города Орла. В удовлетворении исковых требований решено отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

По данным kartoteka.ru, ООО «Индра» зарегистрировано в Орле в 2020 году. Директором и учредителем микропредприятия является Диана Шморгун. Основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения.

ИА “Орелград”