Орловчанка потратила 133 тысячи на бесплатное лекарство

Её права помогла восстановить прокуратура Орловской области.

Нарушение установила Ливенская межрайонная прокуратура. Туда обратилась женщина, проживающая в городе Ливны. Она рассказала, что имеет право на получение бесплатного лекарства, но вынуждена закупать его за свой счёт.

При этом препарат является жизненно необходимым. Таким образом орловчанка потратила 133 тысячи рублей.

Прокурор подал иск в суд. Требования удовлетворили.

На данный момент женщине выплачены все средства, затраченные на лекарство. Также суд поручил обеспечивать её препаратом весь положенный период. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»