В Орле прекратил работу трамвай №4

Об этом сообщили в соцсетях.

Информацию разметили в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «Вконтакте».

Причиной стали неисправности рельсового полотна на 1-й Курской улице. «Возобновление работы маршрута ожидается после устранения причин, приводящих к сходу вагонов», – сообщает источник.

Напомним, трамвайный маршрут №4 следует от железнодорожного вокзала до школы №35. Ранее он долго не фунционировал из-за ремонта Красного моста, однако снова начал ходить с ноября минувшего года.

Однако уже в феврале маршрут снова временно приостановили – на этот раз по техническим причинам, связанным с трамвайными путями.

ИА «Орелград»