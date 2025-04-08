В Орле прекратил работу трамвай №4

8.4.2025 | 13:20 Новости, Транспорт

Об этом сообщили в соцсетях.

Фото: vk.com/oreladm

Информацию разметили в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «Вконтакте».

Причиной стали неисправности рельсового полотна на 1-й Курской улице. «Возобновление работы маршрута ожидается после устранения причин, приводящих к сходу вагонов», – сообщает источник.

Напомним, трамвайный маршрут №4 следует от железнодорожного вокзала до школы №35. Ранее он долго не фунционировал из-за ремонта Красного моста, однако снова начал ходить с ноября минувшего года.

Однако уже в феврале маршрут снова временно приостановили – на этот раз по техническим причинам, связанным с трамвайными путями.

ИА «Орелград»


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