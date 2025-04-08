Под Орлом «Приора» влетела в «Газель»

Пострадали трое человек.

О ДТП рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Авария произошла сегодня, 8 апреля, около 7 часов утра в Урицком районе на трассе «Орёл – Брянск» (примерно на 14-м километре). По предварительным данным, столкновение допустил водитель легкового автомобиля.

30-летний мужчина выехал на своей «Ладе» на встречную полосу. Здесь «Приора» столкнулась с фургоном «ГАЗ».

Телесные повреждения получили трое человек — все они являлись пассажирами «Лады». С места ДТП их доставили в медицинское учреждение.

ИА «Орелград»