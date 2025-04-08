Орловским подросткам разрешили работать

Новый закон позволит им трудиться в выходные и нерабочие праздничные дни.

Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО) информирует о том, что Госдума приняла во втором и третьем чтении проект внесения изменений в статью 268 Трудового кодекса РФ (об особенностях регулирования труда работников в возрасте до 18 лет). Поправки позволят привлекать работников в возрасте до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений.

«В доработке данной инициативы Федерация независимых профсоюзов России принимала активное участие, – уточнили в ФПОО. – Основная позиция профсоюзов в данном вопросе сводится к тезису: трудовая адаптация через занятость в каникулярное время – это хорошо, однако нагрузка на подростков не должна быть чрезмерной, а условия труда должны быть безопасными. Значительная часть предложений профсоюзов была учтена. Однако, по мнению ФНПР, неоднозначно решен вопрос режима труда и отдыха несовершеннолетних».

Профсоюзы обратили внимание на отсутствие в статье 268 ТК РФ обязанности работодателя при привлечении несовершеннолетних работников соблюдать установленную продолжительность рабочего времени и учитывать требование о еженедельном непрерывном отдыхе. По их мнению, при определенных условиях это может спровоцировать отдельных работодателей на привлечение несовершеннолетних работников к работе сверх установленной для них продолжительности рабочего времени.

«В сложившихся условиях ФНПР обращает внимание на необходимость усиления профсоюзного контроля за соблюдением прав несовершеннолетних работников на сокращенную продолжительность рабочего времени», – добавили в Федерации профсоюзов Орловской области. Ранее региональный детский омбудсмен Константин Домогатский сообщал, что в адрес заместителя губернатора по социальной политике было направлено обращение о необходимости разработки «дорожной карты» по развитию сопровождаемого трудоустройства подростков.

Вопросам занятости несовершеннолетних и организации их трудоустройства уделяется особое внимание, отметил правозащитник. По его данным. В прошлом году большая часть ребят, а именно 1376 человек, работали в каникулярный летний период. Всего же за год территориальными центрами занятости были трудоустроено на временные работы 1936 несовершеннолетних. 169 договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних было заключено с муниципальными образованиями, предприятиями, организациями и учреждениями.

Основные виды работ, которые выполняли подростки в летний период: озеленение и благоустройство территорий, благоустройство скверов и памятников воинской славы, уход за братскими захоронениями, подсобные работы, сборка сувенирной продукции и уборка пришкольных территорий. Например, только в Орле 411 подростков работали в МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» – они были задействованы в благоустройстве городских территорий, уборке от мусора дворов, улиц, парков и скверов.

ИА «Орелград»