В Орле нашли неправильные контейнерные площадки

8.4.2025 | 15:00 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Нарушения выявили в Северном районе.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, площадки находятся у домов по Московскому шоссе – №15-А и №17-А. Они не ограждены. Также на площадках отсутствует твёрдое покрытие.

Надзорное ведомство обратилось в суд. Прокуратура подала иск к ООО «УК Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №4», требуя привести территории в нормативное состояние.

Северный районный суд счёл эти требования полностью законными. Теперь коммунальщикам нужно будет привести площадки в порядок.

ИА «Орелград»


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