В Орле нашли неправильные контейнерные площадки

Нарушения выявили в Северном районе.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, площадки находятся у домов по Московскому шоссе – №15-А и №17-А. Они не ограждены. Также на площадках отсутствует твёрдое покрытие.

Надзорное ведомство обратилось в суд. Прокуратура подала иск к ООО «УК Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №4», требуя привести территории в нормативное состояние.

Северный районный суд счёл эти требования полностью законными. Теперь коммунальщикам нужно будет привести площадки в порядок.

ИА «Орелград»