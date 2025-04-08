Орловский общепит показал рекордную выручку

Кафе, бары и рестораны о показателях работы теперь отчитываются через кассы.

По данным Орелстата, в январе текущего года оборот общественного питания в Орловской области с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей составил 587,7 миллиона рублей, или 105 процентов, в сопоставимых ценах, к соответствующему месяцу 2024 года. По итогам февраля оборот общественного питания увеличился до 1,15 миллиарда рублей, но темпы рост немного снизились – показатель января-февраля 2024 года оказался превышен «лишь» на 3,7 процента, в сопоставимых ценах.

Тем временем, Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области на заседании ведомственного общественного совета озвучило промежуточные результаты отраслевого проекта ФНС «Общепит». Согласно прозвучавшим данным, в рамках указанного проекта в регионе удалость увеличить сумму выручки, пробиваемой по контрольно-кассовой технике (ККТ), с 471,9 миллиона рублей в январе 2024 года до 622,9 миллиона рублей в декабре 2024 года. Стоит отметить, что с 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в правилах применения контрольно-кассовой техники.

«Изменения коснулись и отраслевого проекта ФНС России «Общепит», которые требуют применения ККТ и выдачу кассового чека в момент, когда клиент просит его рассчитать, – сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. – Иными словами, теперь клиент производит оплату на основании кассового чека, а не по счету ресторана».

Теперь рестораны, кафе, бары и другие заведения общественного питания при расчетах за свои услуги должны формировать и печатать кассовый чек до момента расчета, объясняют налоговики. Это означает, что если ранее в ресторане предоставляли сначала счет и только после оплаты выдавался кассовый чек, то теперь чек должен быть сформирован до момента внесения средств. Считается, что изменения защитят права потребителей и позволят бизнесу вместо двух бумажных документов (счет и кассовый чек) выдавать только кассовый чек.

Изменения коснутся и способов выдачи кассовых чеков покупателям, добавили в ведомстве. Если раньше действовали такие способы, как выдача бумажного чека, направление чека на адрес электронной почты, а также получение чека на сайте продавца, то с 1 марта 2025 года внедрен дополнительный способ – через сервис ФНС России «Мои чеки онлайн». Он представляет собой единый сервис с электронными чеками для физических лиц, на котором хранятся данные о покупках, оплаченных через приложения и сайты.

«Пройдя регистрацию, покупатель может получить кассовый чек из хранилища через сайт налоговой службы или мобильное приложение «Мои чеки». Это позволит бизнесу сократить издержки, а покупателям будет удобнее контролировать расчеты и отслеживать историю покупок», – пояснили в налоговой службе.

ИА «Орелград»