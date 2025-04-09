Для Колпнянской ЦРБ приобрели два автомобиля

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.
Машины закуплены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это новые легковые автомобили отечественного производства.
Как уточняет департамент, автотехнику будут использовать для доставки пациентов в медицинские учреждения, а также для посещения больных на дому. Кроме того, машины будут перевозить лекарственные препараты, необходимые жителям Колпнянского района, и биологические материалы, которые требуются для исследований.
«Это значительное обновление автопарка», – подчеркнули чиновники.
Всего за последние 5 лет медицинские организации нашего региона получили 96 автомобилей – именно для удовлетворения нужд здравоохранения. Такая работа проводится государством в рамках модернизации первичного звена российской медицины.
ИА «Орелград»