Для Колпнянской ЦРБ приобрели два автомобиля

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Машины закуплены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это новые легковые автомобили отечественного производства.

Как уточняет департамент, автотехнику будут использовать для доставки пациентов в медицинские учреждения, а также для посещения больных на дому. Кроме того, машины будут перевозить лекарственные препараты, необходимые жителям Колпнянского района, и биологические материалы, которые требуются для исследований.

«Это значительное обновление автопарка», – подчеркнули чиновники.

Всего за последние 5 лет медицинские организации нашего региона получили 96 автомобилей – именно для удовлетворения нужд здравоохранения. Такая работа проводится государством в рамках модернизации первичного звена российской медицины.

ИА «Орелград»