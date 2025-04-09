Орловчанка вызвала полицию, чтобы занять денег

9.4.2025 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Однако в итоге потеряла 1000 рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Любопытное дело рассмотрел мировой судья участка Краснозоренского района.

Местная жительница допустила административное нарушение. Женщина совершила заведомо ложный вызов полиции. Она позвонила в орган МВД и рассказала о мифической драке со своим сожителем.

В суде она признала вину полностью и выразила раскаяние. Орловчанка объяснила свой поступок тем, что «хотела попросить у полицейских денег на сигареты». То же самое она заявила и самим стражам закона и порядка, приезжавшим на вызов.

В итоге женщину отштрафовали на тысячу рублей. При этом пока что постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

Новость сообщили в Объединенной пресс-службе судов Орловской области.

ИА «Орелград»


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