Орловчанка вызвала полицию, чтобы занять денег

Однако в итоге потеряла 1000 рублей.

Любопытное дело рассмотрел мировой судья участка Краснозоренского района.

Местная жительница допустила административное нарушение. Женщина совершила заведомо ложный вызов полиции. Она позвонила в орган МВД и рассказала о мифической драке со своим сожителем.

В суде она признала вину полностью и выразила раскаяние. Орловчанка объяснила свой поступок тем, что «хотела попросить у полицейских денег на сигареты». То же самое она заявила и самим стражам закона и порядка, приезжавшим на вызов.

В итоге женщину отштрафовали на тысячу рублей. При этом пока что постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

Новость сообщили в Объединенной пресс-службе судов Орловской области.

ИА «Орелград»