Орловчанка вызвала полицию, чтобы занять денег

Однако в итоге потеряла 1000 рублей.
Любопытное дело рассмотрел мировой судья участка Краснозоренского района.
Местная жительница допустила административное нарушение. Женщина совершила заведомо ложный вызов полиции. Она позвонила в орган МВД и рассказала о мифической драке со своим сожителем.
В суде она признала вину полностью и выразила раскаяние. Орловчанка объяснила свой поступок тем, что «хотела попросить у полицейских денег на сигареты». То же самое она заявила и самим стражам закона и порядка, приезжавшим на вызов.
В итоге женщину отштрафовали на тысячу рублей. При этом пока что постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.
Новость сообщили в Объединенной пресс-службе судов Орловской области.
ИА «Орелград»