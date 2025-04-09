Орловца обвинили в сбыте поддельных купюр

Мужчина приобрёл фальшивки в Москве.

Сейчас его дело направлено в суд. Обвинительное заключение утвердил Мценский межрайонный прокурор.

Следствие установило, что в марте этого года мужчина приобрёл 11 фальшивых купюр номиналом по 5000 рублей. Затем он перевёз их из Москвы во Мценск.

Здесь он сбыл одну из фальшивок. Остальные хранились по месту его жительства. Однако в итоге их изъяла полиция.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Мужчине вменяют часть 1 статьи 186 УК РФ («хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации»). Как наказание она предусматривает принудительные работы (на срок до пяти лет), лишение свободы (на срок до восьми лет) или штраф (в размере до одного миллиона рублей).

ИА «Орелград»