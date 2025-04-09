На Орловщине временно запретили торговать пиротехникой

Решение об этом принял оперативный штаб Орловской области.

На очередном заседании оперативного штаба Орловской области, которое провел губернатор Андрей Клычков, был принят ряд важных решений. Одно из них касается временного ограничения на продажу и использование пиротехники на территории всего региона. Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в ходе проведения массовых мероприятий с участием граждан. Правовыми основаниями для введения временного запрета стали указы президента России от 19 октября 2022 года №№ 756 и 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации…».

Оперативный штаб постановил ввести на территории Орловской области временный запрет на торговлю и использование пиротехнических изделий гражданами в общественных местах, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня, в период с 21 апреля по 11 мая 2025 года. Подпись под документом поставил губернатор Андрей Клычков. И он же сообщил, что в честь 80-летия Победы в Орле в этом году планируется провести «Бессмертный полк» и парад Победы.

«Прикладываем все усилия, чтобы организовать долгожданные мероприятия – «Бессмертный полк» и парад на площади – в традиционном формате, – цитирует Андрея Клычкова пресс-служба губернатора. – Как всегда, будут и любимые народные акции «Поем всем двором», «Окна Победы», «Красная гвоздика», «Сад памяти» и многие другие, в которых, уверен, примут непосредственное участие и сами ветераны. Каждый из них будет окружен заботой и благодарностью, а все жители Орловщины смогут подарить частичку своего тепла нашим великим героям, добывшим Победу!»

ИА “Орелград”