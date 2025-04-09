На Орловщине временно запретили торговать пиротехникой

9.4.2025 | 10:30 Закон и порядок, Новости

Решение об этом принял оперативный штаб Орловской области.

Фото: shedevrum.ai / “Шедеврум”

На очередном заседании оперативного штаба Орловской области, которое провел губернатор Андрей Клычков, был принят ряд важных решений. Одно из них касается временного ограничения на продажу и использование пиротехники на территории всего региона. Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в ходе проведения массовых мероприятий с участием граждан. Правовыми основаниями для введения временного запрета стали указы президента России от 19 октября 2022 года №№ 756 и 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации…».

Оперативный штаб постановил ввести на территории Орловской области временный запрет на торговлю и использование пиротехнических изделий гражданами в общественных местах, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня, в период с 21 апреля по 11 мая 2025 года. Подпись под документом поставил губернатор Андрей Клычков. И он же сообщил, что в честь 80-летия Победы в Орле в этом году планируется провести «Бессмертный полк» и парад Победы.

«Прикладываем все усилия, чтобы организовать долгожданные мероприятия – «Бессмертный полк» и парад на площади – в традиционном формате, – цитирует Андрея Клычкова пресс-служба губернатора. – Как всегда, будут и любимые народные акции «Поем всем двором», «Окна Победы», «Красная гвоздика», «Сад памяти» и многие другие, в которых, уверен, примут непосредственное участие и сами ветераны. Каждый из них будет окружен заботой и благодарностью, а все жители Орловщины смогут подарить частичку своего тепла нашим великим героям, добывшим Победу!»

ИА “Орелград”


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