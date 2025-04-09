Орловские силовики проверили сотню владельцев оружия

Каждая десятая проверка привела к выявлению правонарушений.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, в течение прошедшей недели сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы проверили соблюдение установленных норм оборота оружия у 92 жителей региона. Каждая десятая проверка привела к выявлению нарушений. Так, по результатам надзорных мероприятий силовики выявили девять административных правонарушений, изъяли восемь единиц оружия и аннулировали четыре лицензии и разрешения.

Кроме того, по данным ведомства, только за первую неделю апреля росгвардейцы приняли 220 обращений по вопросам предоставления государственных услуг, рассмотрели 230 ранее поданных заявлений и выдали 211 лицензий и разрешений на приобретение, хранение, ношение и использование гражданского и служебного оружия. Всего Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии предлагает жителям Орловской области 24 различных государственных услуги, большинство из которых можно получить в электронном формате.

Также сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы передали охотничье оружие в зону проведения специальной военной операции, которое добровольно сдал жители региона. Взаимодействия в этом направление орловская Росгвардия давно наладила с Министерством обороны РФ. Охотничье оружие очень эффективно показало себя в зоне СВО в борьбе против беспилотных летательных аппаратов.

«На данный момент жители региона передали 342 единицы оружия, – уточнили в Управлении Росгвардии по Орловской области. – Анализ опыта боевых действий показал, что в условиях специальной военной операции наиболее востребованным является гражданское гладкоствольное длинноствольное оружие 12 калибра, как самозарядное, так и двуствольного типа, с вертикальным или горизонтальным расположением стволов. Принимаемое оружие должно соответствовать требованиям пригодности к стрельбе и находится в технически исправном состоянии».

ИА “Орелград”