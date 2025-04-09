На премию Фета претендуют 20 поэтов

Подведены промежуточные итоги открытой поэтической премии.

Как сообщает администрация Мценского района, завершился прием заявок на соискание шестой открытой поэтической премии имени Афанасия Фета, объявленный администрацией по инициативе Орловской областной организации Союза писателей России. Напомним, прием заявок стартовал в феврале. Правом выдвижения кандидатур для участия в конкурсе обладают книжные издательства, творческие союзы, общественные объединения, органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации.

«В конкурсную комиссию поступила 21 заявка, из них 20 заявок допущено на рассмотрение комиссии, – уточнили в администрации Мценского района. – Перед комиссией стоит сложная задача. По четырем критериям будет оцениваться каждая работа: единство художественного взгляда на мир, продолжающего традиции Афанасия Фета; оригинальность замысла, образность, художественная выразительность; общая литературная и стилистическая грамотность; целостность книги как единого произведения».

По результатам конкурса победитель получит премию в размере 50 тысяч рублей. По условиям конкурса, присуждается она талантливым авторам за создание высокохудожественных стихотворных произведений, продолжающих традиции фетовской лирики. На соискание премии принимаются книги стихотворений, написанных на русском языке, изданные в течение двух лет, предшествующих году присуждения премии. Таким образом, в 2025 году рассматриваются книги, вышедшие в 2023-2024 годах. Ограничений для авторов произведений по возрасту, гражданству, месту жительства и месту опубликования произведений не установлено.

Открытая ежегодная поэтическая премия имени Афанасия Фета была учреждена в 2019 году.

Победителями в 2020, 2021 и 2022 годах стали: Валерий Хатюшин из Москвы с поэтическим сборником «Вино и хлеб», Юрий Ключников из Новосибирска с книгой «Душа моя, поднимем паруса», Сергей Штильман из Москвы с книгой стихов «Пока растет трава». Четвертая премия в 2023 году была присуждена Николаю Пидласко из Колпино за книгу «Самое родное», а в прошлом году победителем стал Владимир Квашнин из города Саранпауль Ханты-Мансийского округа с книгой «Золотой корень».

ИА “Орелград”