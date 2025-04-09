Оплату труда проверили в центре «Полет»

Проверку проводили аудиторы Контрольно-счетной палаты региона.

Проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетному учреждению «Орловский областной центр молодежи «Полет» на оплату труда», в плановом порядке провела Контрольно-счетная палата Орловской области. По результатам мероприятия установлены нарушения действующего законодательства и недостатки. Так, по мнению КСП, в нарушение инструкции Минфина России в учреждении не произведено начисление резерва предстоящих расходов на оплату отпускных и резерва на оплату страховых взносов на общую сумму 596,6 тысячи рублей, не осуществлялся бухгалтерский учет в части операций по санкционированию расходов.

Был вскрыт факт переплаты ежемесячной выплаты за стаж непрерывной работы на общую сумму 19,1 тысячи рублей и установлена недоплата в размере 7 тысяч рублей одному работнику за счет неправильного исчисления стажа непрерывной работы. Также установлено нарушение статьи 133 Трудового кодекса РФ, а именно вскрыты случаи выдачи заработной платы за месяц ниже минимального размера труда. Выявлен и факт выплаты единовременной премии сотруднику учреждения за счет экономии средств фонда оплаты труда без согласования с учредителем.

КСП обращает внимание на то, что в Коллективных договорах, принятых на собрании трудового коллектива, и положением об оплате труда работников не разработаны конкретные критерии для премирования по каждой группе должностей штатного расписания. А это не отвечает требованиям статьи 135 Трудового кодекса РФ и ряду ведомственных документов. В одном случае, сообщает КСП, при отсутствии высшего образования по профильному направлению на должность психолога-педагога был принят сотрудник; при отсутствии среднего профессионального или высшего образования по профилю деятельности учреждением были приняты еще три сотрудника.

В адрес руководителя БУ ООЦМ «Полет» КСП внесла представление, и учреждение уже на него отреагировало. Так, в его стенах уже обеспечено соблюдение требований по ведению бухгалтерского учета, оформлению первичных документов в соответствии с нормами действующего законодательства; произведен перерасчет заработной платы сотрудников. В коллективный договор и положение об оплате труда включены критерии для премирования по каждой группе должностей штатного расписания. Также произведен перерасчет трудового стажа сотрудникам учреждения для назначения выплаты за стаж непрерывной работы.

ИА “Орелград”