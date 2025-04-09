Под Орлом приглядят за братскими могилами

Подрядчика ищут в Орловском муниципальном округе.

Администрация Орловского муниципального округа объявила тендер на организацию и содержание кладбищ, включая воинские захоронения, расположенных на землях, подведомственных Неполодскому территориальному управлению. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 574 тысячи рублей. Основной задачей подрядчика является обеспечение соответствующего состояния кладбищ и воинских захоронений, соблюдение санитарных и экологических норм по содержанию мест погребения.

Всего в список включено 14 кладбищ и мемориальных комплексов, в том числе братские могилы советских воинов, погибших в 1943 году, находящиеся в селах Плещеево и Моховица, а также в деревне Полозовские Дворы. Подрядчику, кроме того, предстоит приглядывать за гражданскими кладбищами в населенных пунктах Плещеево, Пашково, Мерцалова, Цветынь, Каменка, Фандеева, Моховица, Паюсово, Большевик, Долбилово и Слободка. Во время оказания услуг, подрядчик обязан выставить защитные ограждения, а также обозначить место оказания услуг соответствующими знаками.

Тем временем депутаты Мценского горсовета внесли изменения в «Порядок установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории города Мценска». Решение было принято на основании обращения администрации райцентра и уже вступило в силу. Обновленное положение устанавливает порядок увековечения памяти выдающихся государственных, региональных, муниципальных и общественных деятелей, память погибших при защите Отечества, лиц, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие Мценска, а также значительных исторических событий посредством установки объектов монументального искусства.

В соответствии с обновленным документом, увековечению подлежит память о погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач и служебных обязанностей по защите Отечества, в том числе погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств, умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо от времени наступления указанных последствий, а также пропавших без вести в ходе военных действий, погибших или умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине.

ИА “Орелград”