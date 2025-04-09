Опоздавший на 20 минут домой орловец предстал перед судом

Мужчина нарушил условия испытательного срока.

Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел представление начальника межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности в отношении осужденного. Как пояснили в пресс-службе суда, в июле 2023 года данный гражданин был признан приговором Железнодорожного районного суда города Орла виновным в совершении сразу двух преступлений экономической направленности.

Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. Он был поставлен на учет в местном отделении уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Сотрудники ведомства не просто сообщили осужденному об этом, но и детально, под роспись, ознакомили его с порядком и условиями отбывания наказания, назначенного приговором суда.

Его также заранее предупредили о возможных последствиях, возникающими в случае неисполнения обязанностей, установленных судом. Железнодорожный районный суд установил несколько таких обязанностей, в частности, обязав осужденного являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и запретив ему покидать место своего жительства в период с 23 часов вечера до 6 часов утра ежесуточно. Однако осужденный нарушил обе обязанности.

Так, в одном случае он без уважительных причин не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. За это постановлением Колпнянского районного суда ему уже был продлен испытательный срок, а ранее установленные судом обязанности были дополнены еще одной обязанностью: не менять место работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Однако осужденный и после этого на пусть исправления не встал.

Как следует из представления УИИ, осужденный вновь допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания, выразившееся в отсутствии по месту проживания в 23 час 20 минут. Указанных 20 минут опоздания суду хватило для того, чтобы продлить осужденному испытательный срок и дополнить приговор обязанностью трудоустроиться в течение 3 месяцев с момента вступления постановления в законную силу.

Но и это не помогло – после применения данной меры, осужденный вновь допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания, выразившееся в совершении им административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Это означает, что мужчина попался на мелком хулиганстве. Осужденный в судебном заседании согласился с представлением, подтвердив обстоятельства допущенного нарушения. В связи с этим суд продлил ему испытательный срок еще на один месяц и возложил еще дополнительную обязанность – не выезжать за пределы территории муниципального образования, выбранного осужденным в качестве места жительства, если это не связано с исполнением трудовых обязанностей.

ИА “Орелград”